حريق في فرن عيش بالدقهلية.. وإصابة 6 أشخاص

شب حريق بفرن

عيش بلدى داخل فرن بعزبه توريل التابعه لقرية ميت جراح بمحافظة الدقهلية مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل فرن عيش بلدي بعزبه توريل بميت جراح جراح مما ادى الى اصابه 6 اشخاص بحروق بأنحاء متفرقه بالجسم.

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين ان الاصابات عباره عن حروق متنوعة من الدرجة الأولى والثانية.

فيما تم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الأماكن المجاورة.

تم نقل المصابين الى مستشفى المنصوره العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابه العامة.