محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصة لمتابعة جاهزية الشاطئ والحدائق لاستقبال شم النسيم

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدينة جمصة، لمتابعة مستوى الجاهزية بعدد من المواقع الخدمية والترفيهية، والوقوف على أعمال التطوير الجارية بالمدينة، في إطار الاستعدادات لاستقبال أعياد شم النسيم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصة.

و، تفقد " محافظ الدقهلية " كورنيش البحر والشاطئ وعددًا من الحدائق العامة وشوارع المدينة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين، كما تابع أعمال تسوية الرمال على الشاطئ، إلى جانب متابعة أعمال إنشاء مبنى إدارة الشاطئ، بما يسهم في تحسين مستوى التنظيم والخدمة بالمنطقة.

وأكد " مرزوق " أن جاهزية الشاطئ والحدائق العامة تمثل أولوية خلال هذه الفترة، مشددًا على ضرورة الظهور بالمظهر الحضاري اللائق، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة ومناسبة للمواطنين خلال الاحتفالات والمناسبات العامة.

كما شملت الجولة تفقد " المحافظ " منطقة 15 مايو ومنطقة الشيخ زايد، لمتابعة مستوى النظافة وأعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من الشوارع، حيث وجّه رئيس المدينة بوضع خطة لتطوير الميادين والحدائق العامة بمنطقة 15 مايو، تزامنًا مع أعمال تطوير البنية التحتية الجارية بها من صرف صحي ورصف.

وشدد " مرزوق " على أهمية أن يتم التطوير بصورة متكاملة تشمل البنية التحتية والمظهر الجمالي والحضاري، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات ويعزز من جودة الحياة للمواطنين.