انقلبت بهم الدراحة النارية.. إصابة 3 شباب بأحد مراكز الدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب دراجة نارية على طريق المكباتي بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة ثلاثة أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية على طريق المكباتى -ميت سلسيل.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة.

وتبين إصابة كلا من:

ابراهيم ابراهيم محمد الشربيني 18عاما واصابته كسر بالقدم اليمني واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن والحوض واشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم

يوسف بدير سلامه17عاما وإصابته سحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

عبد الخالق محمد 18عاما وإصابته سحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين الى مستشفى ميت سلسيل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق