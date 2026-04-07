محافظ الدقهلية يتابع عبر الشبكة الوطنية أعمال النظافة ورفع الإشغالات

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال حملات النظافة ورفع الإشغالات بعدد من شوارع وميادين المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وأعمال إزالة التعديات ومخالفات البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأكد المحافظ حرصه على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، في محيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ويعكس المظهر الحضاري للمحافظة خلال الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، مع المتابعة المستمرة لأداء شركات النظافة، والتأكد من رفع كافة التراكمات والمخلفات أولًا بأول، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار مرزوق إلى أن المتابعة عبر الشبكة الوطنية تأتي ضمن منظومة العمل المتكامل التي تعتمدها المحافظة، بما يتيح سرعة رصد الملاحظات والتعامل الفوري معها، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه أعمال النظافة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان، و أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة.