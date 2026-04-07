محافظ الدقهلية يكرم قيادات بالأوقاف وأئمة لجهودهم المتميزة | صور

كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عدد من الأئمة والقراء والمبتهلين المتميزين، ومنحهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم الدعوية ودورهم البارز في خدمة بيوت الله ونشر صحيح الدين، وذلك بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للقيادات الدعوية وجموع الأئمة والدعاةةعلى مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برسالة الأوقاف والدور التوعوي الذي تضطلع به في ترسيخ القيم الأخلاقية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

شمل التكريم، فضيلة الدكتور أحمد شرف الدين إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة، فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم الرفاعي، إمام وخطيب وعضو نقابة القراء، فضيلة المبتهل عبد الله السعدي، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف.

وأكد المحافظ أن تكريم المتميزين هو نهج ثابت تتبناه المحافظة، تقديرًا للعطاء المخلص والعمل الدؤوب في خدمة الدعوة والدعاة، مشيرًا إلى أن الأئمة والقراء يمثلون خط الدفاع الأول في نشر الوعي الصحيح، ومواجهة الأفكار المغلوطة، وبناء الإنسان على أسس من الوسطية والاعتدال، وأن دعم الدولة لهم يعكس إيمان القيادة السياسية بدورهم المحوري في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الانتماء الوطني.

وأعرب المكرَّمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين مواصلة رسالتهم الدعوية بكل إخلاص وتفانٍ، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها.