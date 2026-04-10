توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من يوم غد السبت 11 إبريل 2026 إلى الأربعاء المقبل 15 إبريل 2026.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى تكون شبورة مائية من (4:9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الهيئة من نشاط للرياح يومي الإثنين 13 إبريل والثلاثاء 14 إبريل

على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى كالتالي:

السبت 11 إبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 / الصغرى 15

السواحل الشمالية: العظمى 22 / الصغرى 13

شمال الصعيد: العظمى 28 / الصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 31 / الصغرى 19

الأحد 12 إبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26 / 16

السواحل الشمالية: 25 / 15

شمال الصعيد: 29 / 14

جنوب الصعيد: 32 / 19

الإثنين 13 إبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 28 / 16

السواحل الشمالية: 28 / 15

شمال الصعيد: 30 / 16

جنوب الصعيد: 34 / 20

الثلاثاء 14 إبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 30 / 18

السواحل الشمالية: 30 / 15

شمال الصعيد: 33 / 18

جنوب الصعيد: 36 / 22

الأربعاء 15 إبريل

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 30 / 18

السواحل الشمالية: 25 / 15

شمال الصعيد: 33 / 18

جنوب الصعيد: 36 / 23