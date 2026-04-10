رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الجمعة العظيمة بمصر الجديدة ويترأس احتفال القيامة الرسمي غدا

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في خدمة "الجمعة العظيمة"، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وأكد رئيس الطائفة أن قيامة السيد المسيح تمثل جوهر الإيمان المسيحي، مشددًا على أن «بقيامته منحنا حياة جديدة»، داعيًا إلى التمسك بقيم الرجاء والانتصار على الألم، وترجمة معاني القيامة إلى واقع حيّ في حياة الناس، يقوم على المحبة والغفران والعمل من أجل بناء الإنسان.

وتستعد الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لاستضافة الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد، الذي تنظمه الطائفة غدًا السبت، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، ومن المقرر أن يشهد الاحتفال حضورًا رسميًا رفيع المستوى، يتقدمه مندوب عن فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن قيادات تنفيذية ودينية وشخصيات عامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.