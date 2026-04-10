كاف يرفض شكوى الهلال السوداني ضد نهضة بركان ويؤكد صحة موقفه القانوني

تلقى نادي الهلال السوداني إخطارًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يفيد برفض الشكوى التي تقدم بها النادي ضد فريق نهضة بركان المغربي، على خلفية مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الهلال قد اعترض في شكواه على مشاركة اللاعب حمزة الموساوي خلال لقاء الذهاب، رغم صدور قرار سابق بإيقافه بسبب قضية منشطات، بحسب ما ورد في ملف النادي السوداني.

وأوضح الهلال في بيان رسمي عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي رفضت الشكوى، مشيرًا إلى تلقيه القرار بشكل رسمي من “كاف”.

وأكد النادي السوداني تمسكه بحقوقه القانونية، معلنًا نيته التوجه إلى لجنة الاستئنافات داخل الاتحاد الإفريقي، لإعادة النظر في القرار ومواصلة الإجراءات القانونية التي وصفها بـ"العادلة".

وكان الهلال قد تعادل مع نهضة بركان بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب بدور ربع النهائي، قبل أن يخسر لقاء الإياب بهدف دون رد، ليودع البطولة.