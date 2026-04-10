الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

خيم الحزن على أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب تلقيهم نبأ وفاة الشاب أحمد محمد عبد الهادي أثناء تواجده في إحدى الدول الأوروبية، في واقعة مؤلمة هزت مشاعر الجميع.

وكان الراحل قد سافر إلى الخارج بحثا عن فرصة عمل وحياة كريمة، ساعيا وراء الرزق الحلال وتحقيق أحلامه مثل آلاف الشباب، إلا أن القدر لم يمهله طويلا، ليلقى ربه بعيدا عن أسرته واصدقائه.

وكشف مقربون من الأسرة أن جثمان الراحل يتواجد حاليا داخل مستشفى مستشفى ليجنانو المدني بإيطاليا، حيث تُجرى الإجراءات اللازمة تمهيدا لإنهاء الأوراق الخاصة بنقله إلى مصر.

وناشد الأهالي كل من يتواجد بالقرب من المستشفى أو في محيط المدينة، المشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفقيد، مؤكدين أنه سيتم الإعلان عن موعد الصلاة فى اقرب وقت، داعين الله أن يكتب أجر كل من يشارك في تشييع جثمانه ووداعه.

وتسود حالة من الحزن والأسى بين أهالي بلدته، الذين أكدوا أن الفقيد كان يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق حسنة، تاركا خلفه ذكرى طيبة في قلوب كل من عرفه.

فيما تتواصل جهود إنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن لدفنه بين أهله، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الوفاة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.