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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحزن يكسو الوجوه.. الآلاف يشيعون جثامين شهداء الغربة بمقابر الأوسط سمهود بقنا

شهداء أبوتشت
شهداء أبوتشت

شيع الآلاف من أبناء أبوتشت بمحافظة قنا، جثامين 4 شهداء من أبناء قرية الأوسط سمهود، لقوا مصرعهم فى حادث مرورى بالسعودية، وسط صرخات النساء ودموع المحبين والأصدقاء.

وشهدت منطقة المقابر توافدا مبكرا لأهالى قرية الأوسط سمهود، وأصدقاء ومحبى شهداء الغربة، للمشاركة فى فعاليات الجنازات التى انطلقت عقب وصول سيارات الإسعاف بالجثامين.

 

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وكان 4 شباب من قرية الأوسط سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا، لقوا مصرعهم فى حادث مرورى، بدولة السعودية، منذ أسبوع، وتم إنهاء الاجراءات لتسليم الجثامين لذويهم بمحافظة قنا.

وخيمت مشاعر الحزن والألم على أهالي قرية الأوسط سمهود التابعة لمركز أبوتشت، عقب تلقيهم نبأ وفاة 4 شباب من أبناء القرية، إثر تعرضهم لحادث مروري أثناء ذهابهم لأعمالهم بدولة السعودية.

فيما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك" إلى دفاتر عزاء، حدادًا على شهداء لقمة العيش، الذين فقدوا حياتهم، خلال غربتهم، بحثاً عن فرص أفضل للحياة داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان على فراق شباب فى مقتبل العمر.

 

شهداء أبوتشت

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شهداء أبوتشت01
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