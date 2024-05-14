عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقرار من النواب.. زيادة ميزانية الصحة بقنا إلى 248 مليون جنيه

لجنة الصحة بمجلس
لجنة الصحة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة لمديرية الشؤون الصحية بـ قنا ، والمقررة خلال العام المالي الجديد، وانتهت إلى إقرار 248 مليون جنيه ميزانية للمديرية عن العام الجديد، بزيادة 60 مليون عن العام المنقضى.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، وحمدي غلاب، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وأعضاء وممثلي وزارة المالية.

 

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن وزارة المالية قد أقرت تقديم 180 مليون جنيه، لدعم الخدمات الصحية بقطاع الصحة التابع لمديرية الصحة بقنا، وخلال مناقشة لجنة الصحة، تم عرض احتياجات مستشفيات وإدارات المديرية لشراء السلع ودعم الخدمات الطبية واللوجستية وضرورة زيادة القيمة المقررة بما يتلائم وتلك المتطلبات.

 

وأضاف بدران، واستمعت لجنة الصحة للعرض التوضيحي للموقف المالي للمديرية وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعام القادم بقيمة ٦٠ مليون جنيه، عما أقرته وزارة المالية ليصبح 248 مليون جنيه إجمالي الموازنة.

 

فيما أكد حمدي غلاب ،مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بصحة قنا، أن تعزيز البنود المالية للموازنة المالية الجديدة، سوف يكون له دور كبير في تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم في رعاية صحية ملائمة لمتطلباتهم.

قنا لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب وزارة المالية قطاع الصحة صحة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

ترشيحاتنا

مدعي عام المحكمة الدولية: نتوقع زيارات لليبيا من خبراء في الأدلة الجنائية

رسميا.. جيش الاحتلال يعلن استهداف مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات |تفاصيل

باكستان تتجه لتغليظ عقوبة سوء استخدام الإنترنت.. ومرصد الأزهر يعلق

قمة البحرين.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الأردني لمناقشة إنهاء حرب غزة

إعلام إسرائيلي: الجيش يدخل رفح الفلسطينية لأول مرة..وتبادل إطلاق نار وسط المدينة

جار البحث عن ضحايا.. الصور الأولى لحادث انهيار عقار وسط الإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس| 5 عادات تسبب الغباء.. إحداهم منتشرة بين الجميع

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-