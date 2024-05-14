بقرار من النواب.. زيادة ميزانية الصحة بقنا إلى 248 مليون جنيه

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة لمديرية الشؤون الصحية بـ قنا ، والمقررة خلال العام المالي الجديد، وانتهت إلى إقرار 248 مليون جنيه ميزانية للمديرية عن العام الجديد، بزيادة 60 مليون عن العام المنقضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، وحمدي غلاب، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وأعضاء وممثلي وزارة المالية.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا، أن وزارة المالية قد أقرت تقديم 180 مليون جنيه، لدعم الخدمات الصحية بقطاع الصحة التابع لمديرية الصحة بقنا، وخلال مناقشة لجنة الصحة، تم عرض احتياجات مستشفيات وإدارات المديرية لشراء السلع ودعم الخدمات الطبية واللوجستية وضرورة زيادة القيمة المقررة بما يتلائم وتلك المتطلبات.

وأضاف بدران، واستمعت لجنة الصحة للعرض التوضيحي للموقف المالي للمديرية وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعام القادم بقيمة ٦٠ مليون جنيه، عما أقرته وزارة المالية ليصبح 248 مليون جنيه إجمالي الموازنة.

فيما أكد حمدي غلاب ،مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بصحة قنا، أن تعزيز البنود المالية للموازنة المالية الجديدة، سوف يكون له دور كبير في تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم في رعاية صحية ملائمة لمتطلباتهم.