بمساحة 30 ألف متر مربع.. محافظ قنا يناقش فرص إنشاء مصنع سماد كيماوي

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، لقاء مع المستثمرين، لمناقشة بعض الموضوعات المتعلق بالتوسع فى الأنشطة الحالية لديهم، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة بالمناطق الصناعية بقنا ، فى إطار اجتماعه الدوري مع المستثمرين لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة منهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، و محمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وأحمد أبوالمجد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار بالمحافظة.

ناقش محافظ قنا ، الطلب المقدم من أحد المستثمرين لإنشاء مصنع سماد كيماوي بقنا على مساحة 30 ألف متر مربع، مؤكداً أن مصر الحديثة 2030 تولي اهتماما كبيرا بملف الصناعة والاستثمار حيث يُعد أحد الملفات الهامة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة بما له من دور مهم في دعم الدخل القومي واستيعاب العديد من الأيدي العاملة.

وأشار الداودى، إلى أن محافظة قنا تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى.

أكد محافظ قنا ، بأن الدولة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات حقيقية تُسهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.