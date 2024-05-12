يضم 132 محلاً.. الداودى يتفقد إنشاءات السوق الحضارية بمجمع المواقف بمدينة قنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأحد، الأعمال الإنشائية للسوق الحضارية الجديدة بمجمع المواقف بمدينة قنا، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمدينة قنا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبرفقته الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا ، أن السوق الحضاري يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، و يضم 132 محلا، بالإضافة إلى كافتيريا ومبني إداري ومسجد وساحة انتظار سيارات، بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأشار الداودى، إلى أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلى السوق الجديد، للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها.

وأكد محافظ قنا ، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلاً عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.