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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاما لزواجها من آخر.. المؤبد لسائق قـ.تل طليقته في قرية الحجيرات بقنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة سائق بتهمة قتل طليقته فى قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا ، بالسجن المؤبد، فى القضية التى حملت رقم 2563 لسنة 2023.

 

ترجع وقائع القضية لشهر يناير 2023، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا ، بلاغا من المستشفى، بوصول أسماء. ف 25 عاما، مقيمة بقرية الحجيرات، متوفاة متأثرة بعدة جروح متفرقة بالجسم، وأفاد زوجها ، أثناء إدخالها المستشفى، بأنه أثناء عودته لمسكن الزوجية، عثر عليها مسجاة بأرضية غرفة نومهما وبها الإصابات المشار إليها.

 

 

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وتبين من التحريات، أن مرتكب الواقعة أيمن.إ.أ.ج 30 عاما، طليق المجني عليها، سائق مُقيم بدائرة مركز قنا، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة انتقامًا منها لارتباطها بزوجها الحالى.

 

وأفاد المتهم، بأنه شاهد زوج المجني عليها، أثناء تواجده بعزاء فى القرية، ففكر فى الانتقام من المجني عليها وزوجها، وتوجه إلى مسكنهما لإضرام النيران به، انتقامًا منهما.

 

وأضاف المتهم، بأنه تسلل إلى داخل شقة الزوجين، إلا أنه فوجئ بوجود المجني عليها، ولدى محاولتها الاستغاثة بالأهالي، اعتدى عليها بالضرب، محدثًا إصابتها المشار إليها.

 

 

قنا قرية الحجيرات السجن المؤبد سائق قوة امنية

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