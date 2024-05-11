بعدما طعنته..حبس المتهمة بإلقاء زوجها من الطابق الثالث 4 أيام بقنا

قررت جهات التحقيق بـ قنا ، حبس الزوجة المتهمة بإلقاء زوجها من الطابق الثالث بعقار منزلهم بدشنا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطها من قبل أجهزة الأمن.

وجرى القبض على الزوجة بعدما تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من كشفت غموض مصرع شاب سقط من أعلى عقار بقرية الشيخ على التابعة لمركز دشنا شمال قنا ، حيث تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة، بعد ساعات من الغموض الذى أحاط بالجريمة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وزوجته، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بتعدي الزوجة على زوجها بآلة حادة، ودفعته بعدها من أعلى، ليسقط صريعاً أسفل العقار.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بقرية الشيخ على التابعة لمركز دشنا، عقب سقوطه من أعلى عقار.

بالانتقال والفحص تبين مصرع ح.م.ع 27 عاما، مقيم بقرية الشيخ على وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، لوضعها تحت تصرف الجهات المختصة.