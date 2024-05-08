ضبط ميكانيكى بحوزته 20 قطعة سلاح في قنا

ضبطت أجهزة الأمن بـ قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوى، مدير المباحث الجنائية، ميكانيكي بحوزته 20 قطعة سلاح داخل ورشة في قرية الياسنية التابعة لقرية فاو قبلي بمركز دشنا، شمال قنا.

كان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مركز شرطة دشنا، يفيد بتمكن قوة أمنية من ضبط ميكانيكى بحوزته 20 قطعة سلاح في قرية الياسينية بفاو قبلى.

وتبين أن المتهم يعمل ميكانيكى، واستغل ورشته فى تصنيع السلاح اليدوى، وأفادت المعلومات بقيام المتهم بالاتجار فى قطع السلاح.

بتقنين الإجراءات، تمت مداهمة الورشة بقرية الياسينية، وضبط المتهم وبحوزته 20 قطعة سلاح آلي وخرطوش، فتم التحفظ على المضبوطات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات.