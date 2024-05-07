إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الكلابية بقنا

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة و3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الكلابية أمام قرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص فى ترعة الكلابية أمام قرية خزام التابعة لمركز قوص، نتج عنه وقوع عدد من الإصابات.

تمكن الأهالى من إنقاذ مستقلى السيارة، وانتشالهم لخارج الترعة، وتبين إصابة سيدة و3 أطفال، جرى نقلهم للمستشفى، فيما تم إخراج الآخرين دون وجود أى إصابات تذكر.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.