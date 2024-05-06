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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء زفة عروسين .. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء فى حادث تصادم بقنا

حادث
حادث

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكى، بطريق قنا الزراعى الشرقى، أمام قرية الاشراف الشرقية، عن إصابة 5 أشخاص، بينهم ٣ أشخاص، أثناء زفة عروسين.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و ملاكي في قرية الأشراف الشرقية التابعة لمركز قنا ، نتج عنه إصابة 5 أشخاص.

 

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تبين إصابة كل من: أحمد محمود عمر 22 عامًا، طارق خلف الله يوسف 24 عامًا، أحمد حسين إسماعيل 37 عامًا، وعبدالله حسين إسماعيل 25 عامًا، ومحمد حسين اسماعيل31 عامًا.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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