غرامة 50 ألف جنيه لشاب نشر صورة بطاقة سيدة على "فيسبوك" بقنا

قضت الدائرة الابتدائية الأولى" جنح" بمحكمة قنا الاقتصادية، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج سيدة بنشر صورة بطاقة الرقم القومى لها، مع نشر عبارات مسيئة عنها عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك".



صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، ووائل أحمد، وبحضور إيهاب فلتس، وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهوارى، وجاد خلف النجار.

ترجع وقائع القضية لـ أكتوبر 2023 عندما قدمت سيدة بلاغ ضد شاب مقيم بقرية فى قنا ، تتضرر فيها من نشر عبارات مسيئة عنها، منها بأنها " نصابة".

كما نشر صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بها ، دون علمها أو رضاها عبر موقع التواصل الاجتماعى، "فيسبوك"، وذلك عقب خلافات مالية نشبت بينهما، ما تسبب لها فى أضرار نفسية وأدبية جسيمة.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات صحة الواقعة والبلاغ المقدم من السيدة، فجرى إحالة البلاغ للمحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، والتي قضت بالحكم المذكور.