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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قنا .. مصرع مزارع أطلق النيران على نفسه بمركز دشنا

مشرحة
مشرحة

أنهى مزارع حياته بطلقات نارية، بعدما مر بأزمة مرضية ونفسية دفعته للتخلص من حياته، فى قرية أبومناع بحرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة مزارع بطلقات نارية بقرية أبومناع قبلى مركز دشنا.

 

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تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الطبية اللازمة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، فتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تبين أن المتوفى مزارع فى العقد السابع من العمر، أطلق أعيرة نارية على نفسه، نتيجة مروره بأزمة صحية نفسية، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولات إسعافه بالمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا مزارع طلقات نارية أزمة مرضية دشنا أبومناع قبلى مستشفى قنا الجامعى

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