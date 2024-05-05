محافظ قنا يقدم التهمئة لأقباط دشنا بمناسبة عيد القيامة المجيد

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله الأنبا تكلا، مطران دشنا وتوابعها و القمص بولس مترى، وكيل مطرانية دشنا وعدد من الآباء الكهنة بالمطرانية.

رافق خلال الزيارة كل من: اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظ ، والعقيد أشرف بغدادى، نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، والشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والشيخ أحمد أبوالوفا، وكيل مديرية الأوقاف بقنا، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبد اللاه خبير، رئيس مدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

قدم محافظ قنا، تهانيه للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطنى القوى قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم.

وقال محافظ قنا ، إن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحي، يجمعهم هدف واحد وهو أن تتخطى بلدنا الصعاب والتحديات، مطالبًا الجميع مسلمين ومسحيين بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله، وأن تدوم المحبة والأخوة بيننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأعرب المطران تكلا، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات لمشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة، ومؤكداً أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.