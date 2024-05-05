جامعة جنوب الوادي تعلن استعادة مسروقات الفندق وتحيل المتسببين للتحقيق

أعلنت جامعة جنوب الوادى، عن استعادة المسروقات التي اكتشفت الجامعة اختفائها من الفندق، والتى تضمنت 5 شاشات، حيث تبين قيام أحد النزلاء بالاستيلاء عليها ليلا، بعدما ظن أن سينجو بفعلته.

وبعد إرتكاب الواقعة بساعات قليلة وتفريغ الكاميرات، تم اكتشاف الواقعة، والتعرف على مرتكب الواقعة، وإخطار أجهزة الأمن التى تمكنت من ضبطه وإعادة المسروقات.

من جانبه قرر الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب، إحالة المتسببين في الواقعة إلى التحقيق مع وقفهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة لن تتوانى عن توقيع أقصى عقوبة على من تسبب فى حدوث الواقعة، لمنع تكرارها مرة أخرى.



يذكر أن فندق جامعة جنوب الوادى، شهد عملية سرقة لـ ٥ شاشات تليفزيونية، من قبل أحد النزلاء من محافظة الإسكندرية، حيث استغل غفلة المسئولين بالفندق، واستولى على الشاشات، وغادر الفندق.