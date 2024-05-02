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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة جنوب الوادى تعلن أسماء الفائزين بمنافسات المؤسسة المتميزة

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

 

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، نتائج جائزة المؤسسة المتميزة ضمن منافسات جائزة جامعة جنوب الوادي للتميز الحكومي بعد اعتمادها من إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

وهنأ رئيس جامعة جنوب الوادى، الكليات الفائزة حيث حصل على المركز الأول كلية الطب، المركز الثاني كلية التربية بقنا، المركز الثالث كلية التربية بالغردقة، المركز الرابع كلية الصيدلة، المركز الخامس كلية الهندسة.

 

وأضاف عكاوى، بأن الفرق الثلاث الأولى سوف تمثل الجامعة في منافسات جائزة مصر للتميز الحكومي على المستوى القومى، بالإضافة لكليات الآداب، العلوم، التربية النوعية وهي الكليات التي ينتمي إليها فريق عمل إدارة الجائزة بالجامعة.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، الشكر لفريق عمل الجائزة بالجامعة ومختلف اللجان والمنسق العام ومنسقي الكليات وفريق التقييم الداخلي.

وأشار عكاوى، إلى اهتمام الجامعة بتطوير منظومة التميز المؤسسي بالجامعة، حيث تم استحداث وحدة التميز المؤسسي حرصا على استدامة المنظومة ودعم التنافسية وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.

 

جامعة جنوب الوادي المركز الأول المجلس الاعلى للجامعات كلية الطب جائزة مصر للتميز الحكومي

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