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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: أزمة أحمد رضا وعموتة تم تهويلها.. مباراة مودرن سبورت صعبة

أحمد رضا
أحمد رضا
عبدالله هشام

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن حقيقة أزمة أحمد رضا مع الحسين عموتة، مدرب الأهلي، واستعدادات الأحمر لمباراة مودرن سبورت في الدوري.

وقال هشام حنفي، خلال تواجده ضيفا ببرنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور: "لا يوجد أي أزمة بين أحمد رضا وعموتة، والموضوع تم تناوله في وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه جدا، وكل ما قيل غير صحيح وتم تهويله بشكل مبالغ فيه".

وأضاف: "من الطبيعي أن عموتة ينفعل على أي لاعب لا يقوم بتأدية تعليماته، وهذا أمر طبيعي جدا بين المدرب واللاعب".

وتابع نجم الأهلي السابق عن توقعاته لقرعة دوري الأبطال قائلًا: "الزمالك قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في دوري أبطال أفريقيا، ولكن بيراميدز الأقرب للتتويج بالبطولة".

وواصل: "الكونفدرالية بطولة قوية ودوري الأبطال قوية جدا والمنافسة فيهم ليست سهلة".

وتطرق حنفي للحديث عن مباريات الدوري المصري قائلًا: "المقاولون فريق قوي وكبير ولكن وسامي قمصان "عامل حالة" مميزة ولكن أتوقع فوز الزمالك بالمباراة".

واختتم: "مودرن سبورت فريق قوي جدا أيضا والفوز عليه ليس سهلا، ولكن الأهلي قادر على الفوز في تلك المواجهة".

هشام حنفي النادي الأهلي أزمة أحمد رضا الأهلي الحسين عموته

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