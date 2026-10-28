الأهلي يستعد لعرض ميزانيته على الجمعية العمومية.. 8 مليارات جنيه و500 مليون فائض

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، تفاصيل بشأن ميزانية النادي الأهلي عن العام المالي 2025-2026، بعد مناقشة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الميزانية والحساب الختامي خلال اجتماعه يوم الإثنين الماضي.

وأوضح أن ميزانية الأهلي تقترب من 8 مليارات جنيه، فيما يبلغ فائض الميزانية نحو 500 مليون جنيه، ومن المقرر عرض الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنادي خلال اجتماعها المقبل يوم 6 نوفمبر.

أرباح قطاع كرة القدم في الأهلي

وأشار محمود شوقي إلى أن قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي حقق أرباحًا مالية تُقدر بنحو 9 ملايين جنيه خلال العام المالي، رغم عدم التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو ما ترتب عليه فقدان إيرادات بملايين الدولارات.

وأضاف أن نجاح شركة الأهلي لكرة القدم في تحقيق عوائد من عقود الرعاية والإعلانات والتسويق ساهم في تسجيل القطاع أرباحًا مالية في نهاية العام، رغم غياب العائد المرتبط بالفوز بالبطولة القارية.

وتعكس الأرقام التي كشف عنها الناقد الرياضي حجم الميزانية الإجمالية للنادي الأهلي، إلى جانب النتائج المالية لقطاع كرة القدم، في انتظار عرض الميزانية والحساب الختامي على أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع المقرر انعقاده في السادس من نوفمبر المقبل.