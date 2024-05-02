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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنوب الوادي توافق على إشهار نادى رياضي للعاملين بالجامعة

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

 

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، على إشهار نادي رياضي للعاملين بالجامعة بإسم" نادي جامعة جنوب الوادى الرياضى" لنشر التربية الرياضية والبدنية وشغل أوقات الفراغ بين منتسبي الجامعة، وللمنافسة الرياضية بين الجامعة والأندية الأخرى علي مستوي الألعاب الفردية والجماعية.


كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على إنشاء جمعية مبادرة الخير بجامعة جنوب الوادي وتشكيل مؤسسين الجمعية وعددهم خمسة عشر عضوا، كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على استحداث برنامج" طب وجراحة الفم والأسنان"بالجامعة الأهلية بجامعة جنوب الوادى الأهلية مع اعتماد لائحة الساعات المعتمدة وتعديلاتها والمعمول بها في كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادى الأم للدراسة ببرنامج" طب وجراحة الفم والأسنان"بالجامعة الأهلية.

 

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ووافق مجلس جنوب الوادى، أيضاً على عقد المؤتمر السنوى الخامس لقسم" الجراحة العامة" بكلية  الطب وذلك فى الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر القادم، كما وافق المجلس أيضاً على إنشاء مركز التميز في التعليم الطبى والخدمات الطبية الخاصة.


واعتمد مجلس جامعة جنوب الوادى، على بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة وكلية الطب بجامعة جنوب الوادى، ووافق المجلس على إنشاء مجلة علمية لكلية التربية النوعية باسم المجلة العلمية للتربية النوعية والاقتصاد المنزلى.

 

كما صدق مجلس جامعة جنوب الوادى، على اعتماد تعديلات اللائحة الأكاديمية لبرنامج" إدارة السياحة الرياضية" بكلية السياحة والرياضة بجامعة جنوب الوادي الأهلية" مرحلة البكالوريوس" بنظام الساعات المعتمدة.

 

ووافق أيضاً مجلس جامعة جنوب الوادى، على إنشاء مركز تسويق الخدمات الجامعية ليدعم الصلات وسبل التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة بإعتبارها الجهات المستهدفة من الخدمات التى تقدمها الجامعة مما يساهم فى زيادة موارد الجامعة.

 

ووافق على تطبيق اللائحة الدراسية لبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4975 بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٠ على برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية المزمع فتحه بجامعة جنوب الوادى الأهلية.


 

جامعة جنوب الوادي جمعية مبادرة الخير الجامعة الأهلية الخدمات الطبية المجلس القومى للمرأة الساعات المعتمدة قنا

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