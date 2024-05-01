عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يعلن موافقة الرئيس السيسي بإنشاء مستشفى مركزي جديد بقوص

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

 


أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على إنشاء مستشفى جديد بمدينة قوص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

 

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام محافظة قنا ، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، و عبد اللاه خبير، رئيس مركز ومدينة دشنا، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

حرائق في 3 منازل.. ضبط 10 أشخاص في معركة أولاد عمرو بقنا

قنا تعلن درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بأعياد القيامة والربيع

 

وأضاف الداودى، بأنه جارى استصدار قرار احلال وتجديد مستشفيات نقادة والوقف المركزى، مشيراً إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت ٨٥ %، وسوف تدخل الخدمة في ٣٠ يونيه المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به ٧٠%.

 

وأوضح محافظ قنا ، أن مستشفى نجع حمادى العام تعمل الآن بكامل طاقتها والتى تقع على مساحة 2800 م2، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوى على أقسام"الطوارئ، الأشعة، صيدليات، شبكة الغازات، المطبخ، المغسلة، المشرحة، النفايات، مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير.

 

وتابع محافظ قنا ، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم 1 حضانة مبتسرين، 14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات و2 قاعة تدريب، قسم العمليات يضم 5 غرف عمليات متنوعة، 8 أسرة إفاقة، 2 أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزى والعناية المركزة 11 سرير، سرير عزل.

 

وأكد محافظ قنا، أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال  تطوير الخدمات الصحية، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، منوهاً أنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


وأشار الداودى، إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


يذكر أن مستشفى فرشوط المركزي سبق تشغيل قسمي الرعاية المركزة للأطفال والذى  يحتوي على 16 سريرا، وقسم الأشعة المقطعية، والذى يضم  أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة؛ وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية، بالإضافة الى قسم العناية المركزة للكبار، بما يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن تشغيل قسم الحضانات بسعة 15 حضانة.

 

 

اجتماع محافظ قنا

IMG-20240501-WA0057
IMG-20240501-WA0057
IMG-20240501-WA0062
IMG-20240501-WA0062
IMG-20240501-WA0063
IMG-20240501-WA0063
IMG-20240501-WA0064
IMG-20240501-WA0064
IMG-20240501-WA0065
IMG-20240501-WA0065
قنا حياة كريمة إنشاء مستشفى جديد قوص منظومة التامين الصحي الشامل قطاع الصحة صعيد مصر مستشفيات نقاده ٣٠ يونيه مستشفيات الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

حقيقة إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

12 يومًا.. بشرى سارة للموظفين بشأن إجازات مايو | حرمان وتعويض لهؤلاء

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

حماس: نطالب بالهدنة الدائمة.. ونتنياهو يهدد إذا أصررنا على هذا الأمر

4 مطاعم تبيع لحم خيول| كيف اكتشف الأهالي.. والطب البيطري يوضح الحقيقة

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

موضوعات متعلقة

وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل العناية المركزة بمستشفى نجع حمادى العام

بعد 4ساعات بالعمليات.. مستشفى قنا الجامعى ينجح في إعادة زراعة إصبع مبتور لشاب

ترشيحاتنا

تضرر قلعة هاري بوتر إثر هجوم روسي على أوكرانيا| فيديو

يوم العمال|وزير الداخلية التركي يعلن اعتقال 210 أشخاص في مواجهات مع الشرطة

مشيدا بتوجيهات الرئيس.. نقيب المهندسين: بعض الوزارات سبب مشكلة زيادة الخريجين

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

دعاء الاستخارة الصحيح من السنة النبوية.. عليك بهذه السور القرآنية

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا| عالم الزلازل الهولندي ينذر بوقوع كارثة في هذه الدول.. ويوجه رسالة قوية

يشبه فستان الزفاف.. حلا شيحة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جديدة | شاهد

القوات الجوية وشركة داسو الفرنسية تحتفلان بمرور 50 عاماً على التعاون المشترك

قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تفتتح مدرسة "الجوفة" للتعليم الأساسى بوسط سيناء

فيديو

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

سلوى عثمان تهنئ سيد رجب بعد تكريمه من الإسكندرية للفيلم القصير Iخاص

"خيوط الأمل".. بشرى تهنئ عمال مصر في عيدهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

اﻟﻤﺰﻳﺪ