قنا تعلن درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع الاحتفال بأعياد القيامة والربيع

أعلن ديوان عام محافظة قنا، فى بيان اليوم الأربعاء، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة قنا ومراكزها، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إنه تم تكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطرى، بالتنسيق مع مباحث التموين شن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن، وغرفتين عمليات مديريتي الصحة والتموين، لتلقى إي شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الاحتفالات .

وأضاف الداودي، بأنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية، والتأكد من توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات.

وأكد محافظ قنا، بأنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، وتوفير الأدوية الاسعافية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي، لتلقى البلاغات وسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلي موقع البلاغ، فضلا عن تكليف إدارة المرور بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات.