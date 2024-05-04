مديرية تعليم قنا تنهى استعداداتها لامتحانات نهاية العام الدراسى

أنهت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الحالي 2023-2024م، والتى من المقرر أن تبدأ الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م للصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الاعدادى والصف الأول والثانى الثانوى.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثانى من الصف السادس الابتدائي يبلغ 77221 طالبا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الأول الإعدادي 71328 والصف الثاني الإعدادي 63811 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الأول الثانوي 17448 وعدد طلاب الصف الثاني الثانوي 14558 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأضاف السيد، بأنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول والعمل على تذليل أى معوقات.

‎وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اتخاذ كافة الإجراءات اللازم لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة، من حيث وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، واستغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس، بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالب، وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الثانى على مستوى محافظة قنا تبدأ يوم الأربعاء القادم، الموافق 8 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو الجاري للمرحلة الابتدائية وتستمر المرحلة الإعدادية والثانوية حتى الخميس 23 مايو الجارى.