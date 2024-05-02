لجان لتقييم مستوى الأداء التمريضي بمستشفيات صحة قنا

نظمت إدارة التمريض بمديرية الصحة بـ قنا ، مسابقة لاختيار أفضل مستشفي تقدم الخدمة التمريضية وفقاً للتعليمات الطبية المنصوص عليها لتقديم رعاية تمريضية مناسبة، تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض والذي يوافق ١٢ مايو من كل عام.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المسابقة شملت مستشفيات قنا العام، مستشفي فرشوط المركزى، ومستشفي قوص المركزى، حيث أجرى فريق الإشراف من القطاع التمريضي بالمديرية، جولة تفقدية لكل مستشفي لمدة تزيد عن ٦ ساعات بهدف التقييم الصحيح للعملية التمريضية والوقوف الصحيح علي أداء التمريض ومعرفة معوقات التشغيل.

وأضاف بدران، أن فريق الإشراف راجع الحالة المرضية لكل مريض ومدي الرعاية التمريضية المقدمة له والتقييم الفعلى لتمريض كل مستشفي ومدي إلمام الفرق بالأداء التمريضى الصحيح.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلي متابعة فرق الإشراف خلال المرور علي تلك المستشفيات لتطبيق معايير الجودة الكاملة ومكافحة العدوي بالأقسام ومدى معرفة فرق التمريض بتلك التعليمات.

فيما قالت أسماء رمضان، مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة بـ قنا ، إن جهود الفرق الإشرافية مستمرة فى مراجعة العملية التمريضية المقدمة لكل مريض وتدريبهم على رأس العمل للتعامل الصحيح مع المرضى.

وتابعت رمضان، بالإضافة إلي مراجعة العلامات الحيوية لكل مريض وتذاكر الدخول وحصول المرضي علي الأدوية والإسعافات الأولية بصورة كاملة بإستقبال المستشفي لحين فحصه وتحويله للقسم المختص.

وأشارت مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة بـ قنا ، إلي متابعة النظافة العامة بأقسام المستشفيات المختلفة ومدى حصول المرضى علي الوجبات الغذائية المناسبة لحالتهم الصحية، فضلاً عن التأكد من التسليم الصحيح للممرضات أثناء تغيير الشفتات اليومية بصورة صحيحة وتنفيذ البروتوكولات العلاجية للمرضي بأدق التفاصيل لتوفير أفضل رعاية طبية وعلاجية للمترددين علي مستشفيات القطاع الطبي بالمحافظة.





