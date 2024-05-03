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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 15 ألف زريعة سمك بلطي لطرح إنتاجها بمنافذ «الأمن الغذائي» لمحافظة قنا

مشروعات الأمن الغذائى
مشروعات الأمن الغذائى بقنا

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، لمتابعة سير العمل بمشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية.

 

رافقه حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وأشرف الطيب، مدير مشروعات الأمن الغذائي.


 

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تفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات"طماطم شيرى، طماطم بلدى، خيار، فلفل حار، فلفل رومى، فلفل ألوان، باذنجان أبيض وأسود" بنظام الرى الحديث واستخدام سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

كما تفقد محافظ قنا، سير العمل بمشروع المزرعة السمكية ومعاينة توريد 15 ألف زريعة سمك بلطى جديدة، تمهيدا لطرح إنتاجها بمنافذ بيع  منتجات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

 

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

 

 

 

قنا مشروعات الأمن الغذائي منطقة المعنا الثروة السمكية الخضروات الأسواق الخارجية

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