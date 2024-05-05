صحة قنا تكرم 38 من طاقم التمريض المتميزين بالمستشفيات

نظمت إدارة التمريض بمديرية الصحة بـ قنا، حفل تكريم للمتميزين من طاقم التمريض العاملين بمستشفيات الصحة والإدارات الصحية المختلفة، ضمن توجهات وزارة الصحة والسكان نحو تطوير الفكر البشري ودعم العاملين بالقطاع الصحي وتشجيعهم نحو الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين محمد، مديرة الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن اللقاء شمل تكريم 38 من الفرق الطبية المختلفة من التمريض والذين كان لهم دور ملموس خلال الفترة الماضية، كما ضم الحاصلين علي دراسات عليا والحاصلين علي دورات تدريبية متقدمة في مجال التمريض.

وأضاف بدران، بأن تقديم المتميزين لبحث علمي معين تم اختياره وفق أسس علمية وفنية حديثة، حول المشاكل التي قد تواجه مهنة التمريض وعرض الطرق الصحيحة للتعامل مع تلك المشكلات وعرض للحلول المناسبة لها وفق برامج زمنية محددة لتلك المشكلات.

فيما أشارت أسماء رمضان، مديرة إدارة التمريض بمديرية الصحة بقنا، إلى أن حفلة التكريم تخللها جلسة علمية موسعة قدمها فريق التمريض حول أحدث البروتوكولات التمريضية والعلوم الطبية والفنية الحديثة المتعلقة بمهنة التمريض والتي تسهم في تعزيز مستوي الأداء التمريضي بما يعود بالنفع علي المرضي المترددين علي منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة.

وأضافت رمضان، كما قدم فريق التمريض، الشكر لـ وكيل وزارة الصحة بقنا ، علي إسهاماته ودعمه المتواصل للمنظومة الصحية، مؤكدين سعيهم نحو التخفيف عن المرضي والوقوف جنباً لجنب مع جهود الدولة للحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم.