مشروعات الأمن الغذائى.. محافظ قنا يتابع العمل في مزرعة النخيل والصوب الزراعية

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، لمتابعة سير العمل بمزرعة النخيل والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف ومصنع الأعلاف، رافقه خلالها محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد ، وثابت إبراهيم ثابت، مدير مزرعة الغابة والثروة السمكية.

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد مزرعة النخيل المجدول والبرحى، والتي تسعى المحافظة نحو التوسع فى زراعة النخيل وتطبيق أحدث نظم الزراعة من حيث أنظمة الرى والاعتماد على الأسمدة العضوية في التسميد، بما يساهم في إنتاج تمور عالية الجودة.



وشدد محافظ قنا ، خلال الجولة على أهمية المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتي تمتد على مساحة 210 فدان، منها 45 فدان بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة، و 15 فدان بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و 150 فدان منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500، تنتج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية.

وتابع الداودى، سير العمل بمزرعة الخراف والتي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيداً لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام، ومشددًا على ضرورة الإهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلي معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها، خاصه مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وتفقد المحافظ الصوب الزراعية المنزرعة بمختلف أنواع الخضروات"طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومي - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود" و تتم زراعتها بنظام الري الحديث بإستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد سير العمل بمصنع العلف بمنطقة الشئون بمدينة قنا، والمقام على مساحة ٥ أفدنه وتم رفع كفاءته وتزويده بمعدات جديدة لتوفير الكميات اللازمة من العلف لمزارع المحافظة، مؤكداً بأن العلف الذي يتم إنتاجه يتميز بجودة عالية ومطابق للمواصفات المقررة من قبل وزارة الزراعة بهدف إعطاء قيمة غذائية عالية بما يسهم في تحقيق معدل نمو وتسمين جيد للحيوانات.

وشدد محافظ قنا ، على مسئولي تشغيل المصنع بضرورة الحفاظ على معدات التشغيل وعمل الصيانة الدورية لها، لتوفير أعلاف ذات جودة متميزة لمشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة التابعة للمحافظة.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي و تتمثل في مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.