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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية المحروسة، عن إصابة ٥ أشخاص يستقلون السيارة.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى.

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تبين أن السيارة انقلبت على الطريق الصحراوى الغربى، أمام قرية المحروسة، ونتج عنها إصابة جميع مستقلى السيارة.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

قنا المحروسة حادث انقلاب سيارة سيارة ملاكى الطريق الصحراوي الغربي مستشفى قنا الجامعى

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