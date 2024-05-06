إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوي الغربي

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم وقع على طريق قنا الصحراوى الغربى، بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق قنا الصحراوي الغربى، أمام قرية المحروسة.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين إصابة 14 شخصا، باصابات متنوعة، وجرى رفع السيارتين من الطريق لإعادة تسيير حركة المرور.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.