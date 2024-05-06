عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الصحراوي الغربي

حادث قنا
حادث قنا

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم وقع على طريق قنا الصحراوى الغربى، بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق قنا الصحراوي الغربى، أمام قرية المحروسة.

 

أثناء زفة عروسين .. إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أشقاء فى حادث تصادم بقنا

غرامة 50 ألف جنيه لشاب نشر صورة بطاقة سيدة على "فيسبوك" بقنا

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين إصابة 14 شخصا، باصابات متنوعة، وجرى رفع السيارتين من الطريق لإعادة تسيير حركة المرور.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حادث قنا

IMG-20240506-WA0000
IMG-20240506-WA0000
IMG-20240506-WA0001
IMG-20240506-WA0001
قنا الصحراوى الغربى حادث تصادم قرية المحروسة مستشفى قنا الجامعى مرفق اسعاف قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

صحف عالمية عن اكتشاف سيناء الأثري: الجيوش كانت هنا

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي

هددها بنشر صورها على الـ"فيسبوك".. حبس شاب بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة

ترشيحاتنا

لماذا تتعثر المفاوضات؟.. عمرو أديب يكشف مخططات الجانب الإسرائيلي

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية

تفاصيل جديدة في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

لميس الحديدي: اتحاد القبائل العربية طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ