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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء استقبال طلبات تصالح مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بقنا

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية بقنا

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة المختلفة.

 

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 .

 

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ووجه محافظ قنا، خلال جولته علي عدد من المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه بضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

 

 وأكد الداودى، بأنه سوف يكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 

وأضاف محافظ قنا ، بأنه تم وضع لوحات إرشادية بالمراكز التكنولوجية في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين وتوفير شاشة عرض توضيحية للتيسير والتسهيل علي المواطنين تشرح المستندات المطلوبة للمواطن.

قنا طلبات التصالح المراكز التكنولوجية مخالفات البناء ملف التصالح

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