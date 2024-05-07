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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات حياة كريمة..افتتاح 3 وحدات طب أسرة فى قرى أبوتشت بقنا

وحدات طب الأسرة بأبوتشت
وحدات طب الأسرة بأبوتشت

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحدتى طب الأسرة بقريتي الرواتب والحسينات ومركز طب الأسرة بقرية بخانس التابعين لمركز أبوتشت، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.

رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور علي نور الدين تمام، مدير إدارة أبوتشت الصحية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدات الصحية تم تجهيزهم بالمعدات الطبية اللازمة، وتضم «عيادات طب أسرة، وأسنان، و إسعافات أولية، صيدلية، ومعامل دم، و طفيليات، ومكاتب تثقيف صحي وأسري، و تنظيم أسرة ومشورة، وكبار السن، و تعقيم، وتطعيمات ومتابعة أطفال، مغسلة، سكن أطباء، سكن ممرضات».

وأضاف الداودي، إن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت تنفيذ ٧٧ مشروعا في قطاع الصحة ما بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، سوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة.

 

كما تابع محافظ قنا ، الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي أبوتشت المركزي، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفي التى بلغت نسبة تنفيذها ٩٠٪ وتقع على مساحة ٤٥٠٠ م، بسعة ١١٨ سريرًا "، ٨٠ سرير إقامة  بمختلف التخصصات، ١٥ سرير إقامة نساء وولادة، ٨ أسرة عناية مركزة، ١٥ حضانات مبتثرين، كما تضم المستشفي ٢٢ عيادة و٣ صيدليات بقسم العيادات الخارجية، و٨ أسرة للأطفال حديثي الولادة، و٣ أسرة عناية مركزة و٣ أسرة كشف، و٣ أسرة ملاحظة، و٤ أسرة فرز، وسرير عزل بقسم الاستقبال والطوارئ.

وكذلك تضم المستشفي غرفة أشعة مقطعية، و٢ أشعة سينية، وغرفة موجات صوتية، بالإضافة إلى ٥ معامل "كيمياء - بكتريولوجي - هيماتلوجي - متوطنة - بنك الدم"، وقسم الغسيل الكلوي ويضم ٣٦ ماكينة، وقسم العمليات ويضم "٤ غرف عمليات، ٦ أسرّة إفاقة"، كما تضم المستشفي سكن للأطباء والممرضين بسعة ٣٤ سرير، بالإضافة إلي قسم الخدمات المساندة ويشمل "المغسلة - التعقيم المركزي، المطبخ، المخازن، ورش، المشرحة، المسجد، خدمات العاملين، المخلفات".

 

وحدات طب الأسرة بأبوتشت

وحدات أبوتشت (10)
وحدات أبوتشت (10)
وحدات أبوتشت (4)
وحدات أبوتشت (4)
وحدات أبوتشت (5)
وحدات أبوتشت (5)
وحدات أبوتشت (3)
وحدات أبوتشت (3)
وحدات أبوتشت (14)
وحدات أبوتشت (14)
وحدات أبوتشت (1)
وحدات أبوتشت (1)
وحدات أبوتشت (12)
وحدات أبوتشت (12)
وحدات أبوتشت (11)
وحدات أبوتشت (11)
وحدات أبوتشت (13)
وحدات أبوتشت (13)
وحدات أبوتشت (2)
وحدات أبوتشت (2)
وحدات أبوتشت (9)
وحدات أبوتشت (9)
وحدات أبوتشت (8)
وحدات أبوتشت (8)
طب الاسرة الرواتب الحسينات مركز طب الأسرة بخانس أبوتشت حياة كريمة وزارة الصحة

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