جامعة بنها تنظم بطولة الكونغ فو بمشاركة طلاب الكليات

نظمت جامعة بنها بطولة الكونغ فو واستضافتها كلية علوم الرياضة بصالة المنازلات، بإشراف الدكتور محمد نبهان، عميد الكلية، وبمشاركة طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، إن البطولة تأتى في إطار حرص جامعة بنها على دعم الأنشطة الرياضية والطلابية، وتنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم، بما يسهم في بناء شخصية جامعية متكاملة تجمع بين التفوق الدراسي والتميز الرياضي، وتعزيز روح المنافسة الشريفة واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة.

يذكر أن البطولة أقيمت تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، في إطار خطة الجامعة لتنفيذ الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة جامعية داعمة للإبداع والتميز.