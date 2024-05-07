حاول النزول من القطار.. مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بقنا

لقى شخص مجهول الهوية، مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته النزول من القطار أمام منطقة الشيخ يونس بمدينة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بمنطقة الشيخ يونس بمدينة قنا.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشخص مجهول الهوية، وأنه حاول النزول من القطار قبل أن يتوقف من المحطة، إلا أنه سقط صريعاً، أسفل القطار بمنطقة الشيخ يونس.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها، لكشف هوية الشخص المتوفى، لتسليم الجثمان لذويه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.