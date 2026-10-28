السيطرة على حريق بشقة سكنية في قرية السفاينة بطوخ

شهدت قرية السفاينة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بنشوب الحريق داخل الشقة السكنية بالقرية، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تعاملت القوات مع النيران وتمكنت من السيطرة عليها وإخمادها، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت جهة التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق، وبيان أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.