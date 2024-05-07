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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يخدم طرق قنا وسوهاج.. الداودي يتفقد المراحل النهائية لمحور أبوتشت- دار السلام

محور أبوتشت
محور أبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة الإنشاءات النهائية لمشروع محور «أبو تشت - دار السلام»، والوقوف على تنفيذ مجمل الأعمال، تفقد خلالها مسار المحور بما يتضمنه من الجسر البري والأعمال الصناعية لتفادي تقاطعات الطرق والترع الطولية، والتى تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل، فضلاً عن الكوبرى المقام على نهر النيل بنسبة تنفيذ بلغت ٩٩٪.

رافقه خلال الجولة المهندس عماد محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بقنا، المنطقة الثامنة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، المهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وعاطف عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع ، ومسئولو الشركة المنفذة لمشروع المحور.

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 كما استمع محافظ قنا، خلال جولته بالمحور، إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع، مشيداً بالجهد المبذول من جميع الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة خلال تنفيذ المحور ، وتذليل أي عقبات تعترض انتظام سير العمل.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن إنشاء محور «أبوتشت - دار السلام» يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تقليل المسافات بين المحاور المقامة على نهر النيل إلى 25 كيلومترا كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل، والمساهمة في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية ومشروعات التنمية المستدامة.

وأضاف الداودي، أن المحور يعد شريانا جديدا للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وربط مراكز المحافظة بالمراكز والمحافظات المجاورة، بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

يذكر أن محور «أبو تشت - دار السلام» يتم تنفيذه بطول 28 كيلومترا، ويربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبو تشت والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة 15.5 كيلومتر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا، و 12.5 كيلومتر داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج، ويتكون المحور من اتجاهين بإجمالي عرض28.7 متر، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عملا صناعيا وهي «كوبري النيل بطول 1.3 كيلومتر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق».

 

محور أبوتشت

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قنا أبوتشت دارالسلام نهر النيل سوهاج

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