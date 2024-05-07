عددهم 16.. أسماء الطلاب المصابين في حادث تصادم سيارتين بصحراوي قنا

أسفر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية المحروسة، عن إصابة 16 شخصا، جميعهم طلاب وطالبات بالجامعة، فضلا عن سائقى السيارتين المتصادمتين.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق قنا الصحراوي الغربى، أمام قرية المحروسة، نتج عنه إصابة 16 شخصا، جميعهم طلاب وطالبات بالجامعة، بالاضافة لسائقى السيارتين.

تبين إصابة كل من: ابراهيم محمد محمود ٢٣ عاماً، طالب بكلية الهندسة، بجرح متهتك بالذراع الأيمن، محمد احمد محمد ابراهيم ٢٠ عاماً، طالب بكلية التربية الرياضية، حبيبه محمود محمد ٢٠ عاماً، طالب بكلية التربية النوعية، باشتباه كسر بالركبة اليسرى، وابراهيم عبدالجواد ابراهيم ٢٤ عاماً، طالب بكلية الطب البشرى، باشتباه كسر بالساعد الأيسر.

وإصابة كل من: رحاب عبدالجواد ابراهيم ٢٢ عاماً، طالبة بكلية الطب البيطري، باشتباه كسر بالركبة اليمنى، أحمد سيد محمد ٢٣ عاماً، طالب بكلية الطب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد محمود محمد ٢٠ عاماً، طالب بكلية التربية الرياضية، باشتباه كسر بالحوض، نورهان رشوان ٢٠ عاماً، طالبة بكلية الآداب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وإصابة كل من: أمال ابراهيم سيد ٢٠ عاماً، طالبة بكلية الآداب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، سارة سيد النجار ٢١ عاماً، طالبة بكلية التجارة، باشتباه كسر بالساق الأيمن، عبدالله أحمد عبدالدايم ٢٣ عاماً، طالب بكلية الطب، باشتباه كسر بالترقوه اليمنى، ومريم أحمد محمود ٢٢ عاماً، طالبة بكلية الآداب، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وإصابة كل من: أحمد محمود النوبي ٢٣ عاماً، طالب بكلية الطب، باشتباه كسر بالساق اليمنى، على أحمد النجار ٢٣ عام، طالب بكلية الهندسة، باشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى، أحمد الغول محمد ٣١ عاماً، سائق الميكروباص، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالله خليفة ٢٦ عاماً، سائق السيارة ربع نقل، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد كبير من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.