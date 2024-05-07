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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنطلق غداً.. تعرف على جداول امتحانات كافة المراحل التعليمية بقنا

جداول امتحانات تعليم
جداول امتحانات تعليم قنا

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الحالي 2023-2024م، والتى من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء الموافق 8 مايو 2024م للصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادى والصف الأول الثانوى، حيث تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي غداً الأربعاء وحتى 11 مايو الجارى، فيما تستمر امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي حتى الأحد ١٢ مايو، كما تستمر امتحانات للصف الأول الثانوي حتى الأربعاء ٢٢ مايو ٢٠٢٤.

 

فيما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي اعتبارا من الخميس ٩ مايو وحتى الخميس ٢٣ مايو، وامتحانات الشهادة الإعدادية للتعليم العام والرسمي لغات و المهني والدمج تبدأ اعتبارا من السبت ١٨ مايو وحتى الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤، أما طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يؤدون الامتحانات اعتباراً من ١٣ مايو وحتى الخميس ١٦ مايو.

 

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وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثانى من الصف السادس الابتدائي يبلغ 77221 طالبا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الأول الإعدادي 71328 والصف الثاني الإعدادي 63811 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وبلغ عدد الطلاب المتقدمين من الصف الأول الثانوي 17448 وعدد طلاب الصف الثاني الثانوي 14558 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

 

 وأضاف السيد، بأنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول والعمل على تذليل أى معوقات.

 

‎وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اتخاذ كافة الإجراءات اللازم لضمان سير العملية الامتحانية بصورة طيبة، من حيث وضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، واستغلال جميع الفراغات الموجودة بالمدارس، بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالب، وتوفير كل سبل الراحة من إضاءة وتهوية، مع توفير المناخ المناسب لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر وحزم، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

جداول امتحانات قنا

امتحانات قنا (5)
امتحانات قنا (5)
امتحانات قنا (4)
امتحانات قنا (4)
امتحانات قنا (3)
امتحانات قنا (3)
امتحانات قنا (2)
امتحانات قنا (2)
امتحانات قنا (1)
امتحانات قنا (1)
الثانوى (2)
الثانوى (2)
الثانوى (1)
الثانوى (1)
قنا امتحانات الفصل الدراسي الثاني السادس الابتدائي الصف الثاني الثانوي الصف الأول الثانوى غرفة العمليات المركزية الورقة الامتحانية المدارس

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