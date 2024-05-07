قنا.. افتتاح وحدتي طب الأسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وحدتى طب الأسرة بقريتي القبيبة والكوم الأحمر التابعتين لمركز فرشوط، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.

رافقه الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور عمرو النحاس، مدير إدارة فرشوط الصحية الصحية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتورة سمر عاطف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة، والدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن وحدتي طب الأسرة بالقبيبة والكوم الأحمر تضم "عيادات طب أسرة، وأسنان، وإسعافات أولية، صيدلية، معامل دم وطفيليات، ومكاتب تثقيف صحى، وسكن للطاقم الطبي وتخدم حوالى 30 ألف نسمة من أهالى القريتين.

وأضاف محافظ قنا، أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، خاصة أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضي والمترددين بما يحقق حياة كريمة وآدمية لهم.

جدير بالذكر، أن محافظ قنا، افتتح اليوم الثلاثاء، وحدتى طب الأسرة بقريتي الرواتب والحسينات ومركز طب الأسرة بقرية بخانس التابعين لمركز أبوتشت، ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة.