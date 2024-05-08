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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، فوز توجيه الصحافة والإعلام التربوى بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة " معرض صحف التربية الخاصة " والتى تُشرف عليها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة، للعام الدراسى الحالى 2023-2024م.

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا،  وجاء ذلك بمشاركة طلاب مدرسة التربية الفكرية ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات بإدارة قنا التعليمية، ومدارس التربية الفكرية والأمل للصم وضعاف السمع المشتركة بإدارة نجع حمادى التعليمية، وذلك لتميزه في عرض الأعمال التي تعزز تفاعل ذوي الهمم مع المجتمع المدرسى.

 

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وأشار السيد، إلى أن توجيه الصحافة والإعلام التربوي حقق المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "التحقيق الصحفي" للعام الدراسي الحالى، حيث فازت مدرسة نقاده الثانوية بنات التابعة لإدارة نقادة التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة التحقيق الصحفى.

 

و قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، التهنئة للطلاب والمدارس والإدارات الفائزة بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية فى جميع الأنشطة التربوية تحت إشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية.
 

كما وجه السيد، الشكر لتوجيه عام الصحافة والاعلام التربوى بإشراف محمود مرغنى، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي بالمديرية والمشرفين والمعلمين لإظهار مجهوداتهم مع الطلاب والتي توجت بتحقيق التميز الجمهورى، متمنياً مزيداً من التفوق والتألق لكافة الأنشطة التربوية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.


 

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