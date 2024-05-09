تنفيذ 6 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بقرية حجازة بقنا

قاد الدكتور قدري الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، حملة مكبرة لإزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بناحية حجازة بحري، رافقه خلالها فراج الوحش، نائب رئيس المركز، ومسئولو هندسة الري بقوص، وعدد من القيادات الشرطية بمركز شرطة قوص، مدعومين بفرقة قوات أمن المركزي من مديرية أمن قنا.

وقال الدكتور قدري الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إن جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٦ قرارات إزالة لحالات مستهدفة، على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٣٢٠٠م ، كانت عبارة عن عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بارتفاعات مختلفة تمت إزالتها حتى مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أن أعمال الإزالة تمت وسط تأمين أمني مكثف من العناصر الأمنية بمركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الأمن المركزي من مديرية أمن قنا.

وأكد الشعينى، أن الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة أشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة، بالإضافة إلى إزالة أى تشوينات معدة للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها.

وشدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، على رؤساء القرى بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون، لافتاً إلى أن إزالة حالات التعدى على أملاك الدولة جاءت فى إطار حملة الإزالات المكبرة للموجة 22.