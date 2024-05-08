خلال تفقد اللجان.. مدير تعليم قنا يحذر من أى تهاون بأعمال مراقبة الامتحانات

حذر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، من أى تهاون أو تقصير بأعمال المراقبة والملاحظة للامتحانات والتعامل بأمانة واجبة لتحقيق الأهداف المرجوة من الأجيال القادمة.



جاء ذلك أثناء تفقده أعمال امتحانات النقل لصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي التي بدأت اليوم بقنا ، حيث تابع الوكيل امتحان اللغة العربية للصف السادس بمدرسة الحميدات الابتدائية، و امتحانات الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية بمدرسة نجع منصور للتعليم الأساسى، و الصف الأول الثانوى بمدرسة السلام الثانوية النموذجية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية.





شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على تطبيق كافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهاتف المحمول وتوزيع الطلاب ونظافة اللجان، وكذلك تحري الدقة عند تحرير محاضر فتح وغلق الاسئلة و إحكام إغلاق أبواب المدارس.

ووجه السيد، بضرورة توقيع الملاحظين على أوراق الأسئلة وانتظام الزائرين المتابعين من قبل المديرية والإدارة التعليمية، واطمئن من خلال حواره مع الطلاب للمراحل التعليمية الثلاث على مطابقة اسئلة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية وخلوها من أي تعقيد أو صعوبة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، دخول طلاب الصف الأول الثانوي إلى منظومة الامتحان الالكتروني باستخدام التابلت لنسبة ٨٥٪ من أسئلة الامتحان، بينما يمتحنون سؤال ورقي بنسبة ١٥٪ بحسب القرار الوزارى المنظم لذلك.

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