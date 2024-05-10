ألقت بزوجها من الثالث .. كشف غموض وفاة شاب سقط من عقار بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من كشف غموض مصرع شاب سقط من أعلى عقار بقرية الشيخ على التابعة لمركز دشنا شمال قنا ، حيث تبين أن زوجته وراء ارتكاب الجريمة.

تبين من المعلومات الأولية، أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزوجته، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، ودفعت الزوجة للتعدى على زوجها بآلة حادة، ودفعته بعدها من أعلى، ليسقط صريعاً أسفل العقار.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب إدعاء سقوط من إرتفاع بقرية الشيخ علي شرق، بمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع ح.م.ع 27 عاما، مقيم بقرية الشيخ على بمركز دشنا، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، لوضعها تحت تصرف الجهات المختصة.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.