بعد تبادل إطلاق نار.. ضبط مسجل خطر بحوزته كمية مخدرات بقنا





تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط مسجل خطر، بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية بمنطقة الدرب التابعة لمركز نجع حمادى، شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية مواد مخدرة وسلاح نارى بعد تبادل إطلاق نار بمنطقة الدرب.

وتبين أن المتهم.م.ر مسجل خطر، وردت معلومات، تفيد حيازته كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بقصد الإتجار، فتم تقنين الإجراءات، لضبط المتهم.

جرى ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات، لحين العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





