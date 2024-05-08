الحزن يخيم على قرية بقنا.. وفاة 4 شباب في حادث مروري بالسعودية

خيمت مشاعر الحزن والألم على أهالي قرية الأوسط سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا ، بعد تلقيهم نبأ وفاة 4 شباب من أبناء القرية، إثر تعرضهم لحادث مروري أثناء ذهابهم للعمل بدولة السعودية.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء، حدادًا على شهداء لقمة العيش، الذين فقدوا حياتهم، خلال غربتهم من أجل العمل بالسعودية، بحثاً عن فرص أفضل للحياة داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان على فراق شباب فى مقتبل العمر.

وقال محمد على" من أبناء قرية الأوسط سمهود"، إن شهداء الغربة هم: أحمد الصباح، وحمادة الناظر، وحسني عوض، وشهاب طه، لقوا مصرعهم في حادث مروري بالسعودية.

وأضاف على، ان القرية اتشحت بالسواد وسادت حالة حزن كبيرة أرجاء القرية، عقب تلقينا نبأ وفاة الشهداء الأربعة فى حادث بالسعودية، كونهم شبابا ويشهد لهم الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة.

وأوضح على، أن الإجراءات تسير على قدم وساق لإنهاء أوراق نقل جثامين شهداء لقمة العيش إلى مصر فى أسرع وقت، تمهيدًا لدفنهم بمقابر العائلة فى قرية الأوسط سمهود بأبوتشت.